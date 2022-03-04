Проєкт заплановано Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр у рамках державно-приватного партнерства.

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Крім того, на відстані 10 метрів від будівлі "Авангарду", куди вдарила ракета, у будівлі колишньої контори Лук'янівського єврейського цвинтаря, планувалося відкриття Музею жертв і забуття трагедії Бабиного Яру.

Відомо, що охорона Меморіалу затримала коригувальника вогню під час обстрілу урочища та передала його СБУ. Крім того, 4 березня біля інсталяції "Дзеркальне поле" затримали ще одного коригувальника з маяками для артилерії.

Поблизу "Авангарду" до початку Другої світової війни знаходився єврейський цвинтар. А ракетний удар, який російські війська завдали по Київській телевежі та сусідній будівлі, зачепив територію колишнього військового цвинтаря.

Дослідники Центру просторових технологій також зазначають, що місця поразки знаходяться дуже близько – на відстані 20 – 30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

Додамо, що об'єкти "Бабиного Яру", такі як символічна синагога "Місце для роздумів", Кришталева стіна плачу художниці-концептуалістки Марини Абрамович, аудіовізуальна інсталяція "Дзеркальне поле", серія пам'ятник Куренівській трагедії не постраждали.