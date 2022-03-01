При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по поводу попадания снаряда возле здания Харьковской ОГА по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Обстрел Харьковской ОГА: начато досудебное расследование

В результате авиаудара в здание, по предварительным данным, погибли 6 человек, среди них 1 ребенок. 7 человек получили телесные повреждения. Точное количество погибших и раненых уточняется.

Сейчас идет спасательно-поисковая операция. Потерпели повреждение находящиеся рядом здания. Работниками ГСЧС производится разборка завалов.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Харьковского районного управления полиции №3 Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Как выглядит Харьковская ОГА после обстрелов:

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