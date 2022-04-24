Одна из местных жительниц, пострадавшая от ракетного удара, рассказала, что чудом спаслась от смерти благодаря шапочке, используемой в парикмахерских во время покраски волос.

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Женщина указала, что после завершения процедуры села в кресло-кокон и услышала приближающийся свист.

Как бы смешно ни звучало, но эта шапочка из фольги меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, то столько осколков вытряхнула,

– рассказала одесситка.

Она также написала, что получила некоторые ранения, медики зашивали ей: