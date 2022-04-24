Одна из местных жительниц, пострадавшая от ракетного удара, рассказала, что чудом спаслась от смерти благодаря шапочке, используемой в парикмахерских во время покраски волос.
Читайте также Россия пустила в Одессу 7 ракет, погибли 8 человек, – Зеленский
Женщина указала, что после завершения процедуры села в кресло-кокон и услышала приближающийся свист.
Как бы смешно ни звучало, но эта шапочка из фольги меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, то столько осколков вытряхнула,
– рассказала одесситка.
Она также написала, что получила некоторые ранения, медики зашивали ей:
- ногу;
- руку;
- плечо.