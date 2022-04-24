Одна з місцевих мешканок, постраждала від ракетного удару, розповіла, що чудом врятувалася від смерті завдяки шапочці, яку використовують у перукарнях під час малювання волосся.

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Жінка вказала, що після завершення процедури сіла у крісло-кокон і почула свист, що наближається.

Як би смішно не звучало, але ця шапочка з фольги мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу, то стільки осколків витрясла,

– розповіла одеситка.

Вона також написала, що зазнала деяких поранень, медики зашивали їй: