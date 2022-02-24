Погибший – инспектор ювенальной превенции Яцик А. А. Об этом говорится в оперативном сообщении МВД Украины по состоянию на 12 часов 24 февраля.
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Бомбардировка аэродрома ГСЧС в Нежине: что известно
Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что ракета российских войск утром 24 февраля попала в главный пункт управления аэродрома ГСЧС Украины. В результате он был полностью уничтожен. Под завалами, по словам Кодолы, оказались шесть человек.
МВД Украины сообщило, что погиб полковник полиция Яцык А. А. Какая именно ракета попала по украинскому аэродрому – пока не известно. Вместе с тем по другим объектам критической инфраструктуры Нежина никакой информации об их обстрелах нет.