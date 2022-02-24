Загиблий – полковник поліції, інспектор ювенальної превенції Яцик О. А. Про це йдеться в оперативному повідомленні МВС України станом на 12 годину 24 лютого.

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Бомбардування аеродрому ДСНС у Ніжині: що відомо

Міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що ракета російських військ вранці 24 лютого влучила у головний пункт управління аеродрому ДСНС України. У результаті його було повністю знищено. Під завалами, за словами Кодоли, опинились шестеро людей.

МВС України згодом повідомило, що загинув полковник поліція Яцик О. А. Яка саме ракета влучила по українському аеродрому – поки не відомо. Разом з тим щодо інших об'єктів критичної інфраструктури Ніжина жодної інформації про їх обстріли немає.