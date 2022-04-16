Такую информацию сообщили на странице в фейсбуке Полиции Киевской области. К посту прикрепили фото угнанного автомобиля.
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Во время вражеской оккупации поселка Иванков в начале марта мужчина похитил кроссовер Chevrolet Niva, принадлежавший Государственной пограничной службе Украины.
Угнанное авто / Фото Полиции Киевской области
Правоохранители Вышгородщины нашли авто, а 32-летнего жителя села Дитятки задержали и отправили в изолятор временного содержания.
По факту незаконного завладения транспортным средством злодею уведомлено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы,
– отметили в сообщении.
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