В последние дни все больше подобных авто фиксируют в Мозыре, Гомеле, Ельске, Речице, Наровле и Хойниках и очевидно, что большинство из них принадлежат не российским солдатам.
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Наибольший трафик маркированных машин на белорусских дорогах был зафиксирован 5 апреля, как раз после отступления нескольких групп захватчиков с территории Украины. Тогда же мониторинговая команда "Беларускі Гаюн" сообщила об автомобиле с логотипом украинской торговой марки "Гаврилівські курчата". Есть вероятность, что в таких грузовиках перевозилось и награбленное у украинцев имущество.
Короткий список автомобилей, зафиксированных в Беларуси
- Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: белый
- Ford Transit. Ориентировочный год выпуска: 2015. Цвет: белый
- Honda Accord. Ориентировочный год выпуска: 2009. Цвет: серебристый. VIN-код: HMCU2600BC202866.
- Kia Sportage. Ориентировочный год выпуска: 2018. Цвет: белый
- BMW X5 M. Ориентировочный год выпуска: 2015. Цвет: черный
- Nissan Rogue. Ориентировочный год выпуска: 2018. Цвет: вишневый
- Toyota Highlander. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: черный
- Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: синий
- Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: белый
- Mitsubishi L200. Ориентировочный год выпуска: 2020. Цвет: черный
- Mitsubishi Pajero. Ориентировочный год выпуска: 2007. Цвет: чёрный с белым капотом.
- Great Wall Wingle 5. Ориентировочный год выпуска: 2012. Цвет: белый
Фото угнанных авто на территории Беларуси / Фото Motolko Help
После публикации списка с командой связался владелец Mitsubishi Pajero и подтвердил, что это его машина. Автомобиль угнали из Киева в конце марта. Сообщается, что последний раз машину видели в Речице 6 апреля.
Чтобы облегчить поиск, мониторинговая команда "Беларускі Гаюн" просит белорусов сообщать в бот @HajunBYbot о гражданских автомобилях со знаками "V".
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