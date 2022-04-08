В частности, из Мариуполя и так уехать очень тяжело. И если женщин и детей сейчас иногда выпускают, мужчин пытаются оставлять в городе. Об этом во время брифинга рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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А тем мужчинам, которых вынудили выехать на не подконтрольную Украине территорию или в Россию, приходят повестки.

Людям приходят повестки о призыве в так называемые "ДНР". Представьте, чтобы местное население Украины, подконтрольное украинской воинской части, шло воевать против ВСУ,

– рассказал Павел Кириленко.

Такие случаи фиксируют – ими занимаются правоохранительные органы.

Кириленко предположил, что оккупанты делают так из-за сильного сопротивления общества. В этот раз Россия столкнулась с проблемой – враг видит значительную разницу между 2014 годом и 2022. Если в 2014 году многие в Донецке не понимали, кто прав, а кто виноват, то теперь это очевидно.

Люди не хотят даже двигаться в сторону "ДНР" и их это откровенно раздражает,

– считает он.