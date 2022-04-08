Зокрема з Маріуполя й так виїхати дуже важко. І якщо жінок та дітей зараз іноді випускають, то чоловіків намагаються залишати в місті. Про це під час брифінгу розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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А тим чоловікам, яких примусили виїхати на не підконтрольну Україні територію або в Росію, приходять повістки.
Людям приходять повістки про призов до так званих "ДНР". Уявіть собі, щоб місцеве населення України, підконтрольне українській військовій частині, йшло воювати проти ЗСУ,
– розповів Павло Кириленко.
Такі випадки фіксують – ними займаються правоохоронні органи.
Кириленко припустив, що окупанти роблять так через сильний опір суспільства. Цього разу Росія зіштовхнулися з проблемою – ворог бачить значну різницю між 2014 роком і 2022. Якщо у 2014 році багато людей у Донецьку не розуміли, хто правий, а хто винен, то тепер це очевидно.
Люди не мають бажання навіть рухатися в бік "ДНР" і їх це відверто дратує,
– вважає він.
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