Теперь танк оккупантов Т-72Б3 будет служить нашим защитникам. Защитники похвастались фотографией с трофеем.

К теме ВСУ освободили село Малиновка Запорожской области от вражеской оккупации

Освобождение Малиновки

24 марта ВСУ освободили от оккупации село Малиновка Запорожской области. Глава Малиновской общины Владимир Шиш рассказывал, что ситуация на территории критическая, поскольку оккупанты установили свои блокпосты и никого не пропускают в другие села.

Возникли проблемы с поставкой пищи, воды и медикаментов, в частности важного инсулина.



Трофейный танк / Фото со страницы Сил обороны Запорожского края

Интересно – У ВСУ сейчас больше танков, чем было в начале войны: