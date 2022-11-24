Новый обстрел они приурочили к голосованию в Европарламенте, которое касалось признания России спонсором терроризма. Об этом советник главы ОП Алексей Арестович сказал в стриме на канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

Не пропустите Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине: прогноз разведки

Советский стиль войны

Советник ОП отмечает, что россияне пытаются соединить приятное с полезным для себя. Им необходимо вести обстрелы нашей территории, а подготовка каждого последующего занимает до 10 дней. Это объясняется совокупностью причин:

пуск ракет со стратегического бомбардировщика – это всегда техобслуживание до и после;

нужно пытаться обмануть нашу ПВО – штабные решения, планирование, доразведка целей;

и прочее.

Именно поэтому враг атакуют раз в 7 – 10 дней. Однако все знают, насколько Россия тяготеет к символизму. По словам Арестовича, оккупанты не только выполняют плановое задание, но и всегда стараются подстроить его под даты. Это – советский стиль войны.

Россияне всегда пытаются нанести удары так, чтобы они были значимы символически. 23 ноября первые пуски прошли в момент, когда начал голосовать Европарламент. Совпадение? Не думаю,

– акцентирует Арестович.

Известно, что российские войска запустили по Украине 65 ракет, из них 51 единицу сбили – это более 70%. Советник ОП отметил, что на Юге запускали БпЛА "Ланцеты", хотя они малоэффективны против инфраструктуры. Однако эти беспилотники оснащены камерой, и, возможно, россияне отслеживали маршруты для своих будущих действий. Скорее всего, добавляет Арестович, вражеские войска пытались поразить наши комплексы ПВО, однако пять их летательных аппаратов были сбиты.

"Приемы и способы меняют, тактику пытаются усовершенствовать", – говорит советник главы Офиса Президента.

Цель россиян неизменна – запугать граждан и склонить Украину к переговорам. Арестович рассказал, что жителей Кривого Рога опросили, готовы ли они пойти на переговоры с Россией, потому что нет электричества, света и воды. Не удивительно, что 98% людей четко отметили: государство-агрессор может идти в направлении российского корабля.

Это общий настрой граждан Украины. Мы становимся только злее и сплочённее. Люди, решившие нас сломать на переговоры таким образом, просто не понимают нашей психологии. Впрочем, как обычно. Они имеют информацию, но не могут ее правильно интерпретировать. Духа украинского не чувствуют,

– замечает Алексей Арестович.

Как утверждает советник главы ОП, у Владимира Путина просто нет выхода, поэтому он должен что-то делать. Ему светит политическая и физическая смерть.

"Он вынужден оттягивать в надежде на то, что прилетят инопланетяне и его спасут. Если он сейчас признает поражение – ему сразу конец. А так выигрывается день за днем жизни. Прожить еще две недели лучше, чем сразу сегодня", – подытожил Арестович.

Арестович о массированном обстреле – время подобрали специально: смотрите видео

Что известно о решении Европарламента