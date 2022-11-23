Резолюция ЕП может стать "фундаментом", на основе которого Россию будут привлекать к ответственности за ее преступную деятельность. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов.

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Предпосылки решения ЕП

Эксперт отметил, что решение Европарламента очень важно и может повлиять на международные отношения в дальнейшем. В то же время, Россия фактически сразу подтвердила свой статус "страны-террориста и страны террористов" новыми атаками на гражданскую инфраструктуру Украины.

Голосование ЕП очень важно. До этого были аналогические решения парламентской ассамблеи НАТО и ПАСЕ. Эти структуры раньше так или иначе были под российским влиянием и работали по повестке дня России, поэтому сегодня им нужно снять с себя дискредитирующую роль,

– объяснил обозреватель.

По его словам, так же это касается и отдельных стран ЕС, недавно не видевших российской угрозы в Украине.

"Они не хотели и не признавали тех вещей, которые травмировали их политическое сознание. Также было нежелание их граждан видеть в России страну-террориста, поскольку это требовало от них конкретных действий из-за террористических действий и военных преступлений россиян. Они не могут не видеть этих вещей", – добавил аналитик.

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По его мнению, резолюция ЕП автоматически не поможет привлечь всех виновных в преступлениях в Украине к ответственности, но заложит основу для правосудия.

"Когда-то эти базы сложатся, и как после Второй мировой войны нацистов судили по заключению Нюрнбергского трибунала, так же эти преступники по итогам и последствиям этой войны – займут свое место и получат приговоры за то, что они наделали. Понятно, что это будет иметь много последствий", – подчеркнул политолог.

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Последствия для Украины и России

Аналитик указал, что после резолюции ЕП, Украину уже не смогут принуждать или просить о проведении переговоров с российским режимом.

С террористами переговоров не ведут, разве что о судьбе заложников. Поэтому такие пазлы будут складываться. Эти структуры и страны, входящие в них, они так или иначе будут занимать позицию вместе с Украиной,

– подчеркнул Дымов.

По его словам, решение Европарламента может повлечь за собой увеличение военной, экономической и политической поддержки Украины, в то же время "правительства будут обязаны реагировать, граждане будут давить, а суды будут принимать решения, имея обоснование институций".

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По его мнению, если Россия 9 месяцев назад начинала войну, влияя через различные структуры на повестку дня в странах, а также выдвигала условия "красных линий", несмотря на позиции ЕС и США, то сегодня Россия продолжает "поднимать ставки".

Если мы 9 месяцев назад говорили, чтобы ничего не решали "об Украине без Украины", то сейчас мир принимает решение "о России без России". Они просто сейчас должны реально оценивать ситуацию и риски. В мире поняли, что это война против принципов международного права, европейских ценностей и миропорядка,

– убежден эксперт.

Он резюмировал, что на самом деле резолюция ЕП может лечь в основу практических решений по поддержке Украины в "наказании российского агрессора как государства-террориста и государства террористов".

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