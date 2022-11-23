Резолюція ЄП може стати "фундаментом", на основі якого Росію притягатимуть до відповідальності за її злочинну діяльність. Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов.

Зверніть увагу "У Кремля є лише один шанс завадити": які наслідки матиме визнання Росії терористом

Передумови рішення ЄП

Експерт зазначив, що рішення Європарламенту є дуже важливим і може вплинути на міжнародні відносини надалі. Водночас Росія фактично одразу підтвердила свій статус "країни-терориста і країни терористів" новими атаками на цивільну інфраструктуру України.

Голосування ЄП дуже важливе. До того були аналогічні рішення парламентської асамблеї НАТО та ПАРЄ. Ці структури раніше так чи інакше були під російським впливом і працювали за порядком денним Росії, тому сьогодні їм потрібно зняти з себе дискредитуючу роль,

– пояснив оглядач.

За його словами, так само це стосується й окремих країн ЄС, які не так давно не бачили російської загрози в Україні.

"Вони не хотіли й не визнавали тих речей, які травмували їхню політичну свідомість. Також було небажання їхніх громадян бачити в Росії країну-терориста, оскільки це вимагало від них конкретних дій через терористичні дії та воєнні злочини росіян. Вони не можуть не бачити цих речей", – додав аналітик.

До речі "Лише початок": Шейтельман пояснив, що буде після визнання Росії терористом

На його думку, резолюція ЄП автоматично не допоможе притягнути всіх винних у злочинах в Україні до відповідальності, але закладе основу для правосуддя.

"Колись ці бази складуться, і як після Другої світової війни нацистів судили за висновком Нюрнберзького трибуналу, так само ці злочинці за підсумками та наслідками цієї війни – посядуть своє місце й отримуватимуть вироки за те, що вони наробили. Зрозуміло, що це матиме багато наслідків", – підкреслив політолог.

Радимо Важливий поштовх від ПА НАТО: що дає визнання Росії спонсором тероризму

Наслідки для України та Росії

Аналітик вказав, що після резолюції ЄП Україну вже не зможуть примушувати чи просити про проведення переговорів з російським режимом.

З терористами переговорів не ведуть, хіба що лише про долю заручників. Тому такі пазли складатимуться. Ці структури й країни, які входять до них, вони так чи інакше займатимуть позицію пліч-о-пліч з Україною,

– наголосив Димов.

За його словами, рішення Європарламенту може потягнути за собою збільшення військової, економічної та політичної підтримки України, водночас "уряди будуть зобов'язані реагувати, громадяни тиснутимуть, а суди ухвалюватимуть рішення, маючи обґрунтування інституцій".

Читайте також Росія залишила нас у темряві, – Санду про ракетну атаку, яка залишила Молдову без світла

На його думку, якщо Росія 9 місяців тому розпочинала війну, впливаючи через різні структури на порядок денний у країнах, а також висувала умови щодо "червоних ліній", попри позиції ЄС і США, то сьогодні Росія продовжує "підіймати ставки".

Якщо ми 9 місяців тому говорили, щоб нічого не вирішували "про Україну без України", то зараз світ ухвалює рішення "про Росію без Росії". Вони просто тепер мають реально оцінювати ситуацію і ризики. У світі зрозуміли, що це війна проти засад міжнародного права, європейських цінностей і світопорядку,

– переконаний експерт.

Він резюмував, що насправді резолюція ЄП може лягти в основу практичних рішень щодо підтримки України у "покарання російського агресора, як держави-терориста і держави терористів".

Вас також може зацікавити – чому США не визнають Росію державою-спонсором тероризму: дивіться відео

Поглиблення ізоляції Росії: що відомо