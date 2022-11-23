Відповідну заяву президент зробив після того, як Європарламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму. За рішення проголосувала абсолютна більшість європарламентарів.

Зауважте Європарламент прийняв резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

Як президент відреагував на рішення Європарламенту

Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму,

– заявив президент.

Він також зауважив, що Росію необхідно:

ізолювати на всіх рівнях;

притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.

Кулеба пригадав історію Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія – це терористична держава і це підтверджено Європейським парламентом.

Росія має історію актів терору проти суверенних держав, підтримки терористичних режимів та організацій, включаючи групу Вагнера, терористичну війну проти України,

– заявив міністр.

Очільник МЗС також подякував Європарламенту і його президентці за чітку позицію.

За рішення Європарламенту подякував Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вдячний європарламентарям за це вагоме рішення.

Росія, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, має бути зупинена та повністю ізольована,

– висловив аналогічну до президента думку Шмигаль.

Що відомо про рішення Європарламенту

Більшість у Європарламенті 23 листопада проголосувала схвалення резолюції про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.

Відомо, що "за" проголосували 494 європарламентарі, проти – 58, утрималися – 44.

У документі мовиться, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні. Через це загинули тисячі людей.

Окрім того, вказано, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях проводять страти без суду і слідства, а також грабують, гвалтують та катують людей.

У резолюції пригадали про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані. Також – про атаки на театр в Маріуполі та залізничний вокзал в Краматорську.

Також у документі європарламентарі закликали Євросоюз та держави-члени ЄС ініціювати всеосяжну міжнародну ізоляцію Росії , в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах. Зокрема, мовиться про такі органи як Радбез ООН.

, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах. Зокрема, мовиться про такі органи як Радбез ООН. Ба більше, країни просять не проводити будь-які офіційні заходи на території Росії.

Варто зауважити, що резолюція Європарламенту не є обов'язковою до виконання та має рекомендаційний характер.

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