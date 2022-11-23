За таких умов у Москви буде все менше умов для політичного маневру. Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Експерт зазначив, що наразі становище Путіна є вкрай поганим, яке погіршується з кожним днем.

Буквально впродовж останніх днів Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо стягнення репарацій з Росії. Також ми знаємо, що парламентська асамблея НАТО так само підтвердила, що Росія є терористичною країною – вслід за ПАРЄ, яка це раніше зробила. І тепер черга Європарламенту,

– пояснив оглядач.

За його словами, у ЄС вже готуються до започаткування спеціального трибуналу, який розглядатиме російські воєнні злочини й здійснюватиме правосуддя у цьому сенсі.

"Тобто Росія прямує по спадній траєкторії, яка веде до визнання Росії країною, яка здійснює геноцид, яка є терористичною і мати справу з якою жодна цивілізована держава, яка є відданою цінностям міжнародного права, не може", – додав аналітик.

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На його думку, у такій ситуації для Кремля буде лише один альтернативний варіант для дій.

"Росія може завадити цій траєкторії лише в один спосіб – якщо погодиться на те, що одномоментно виводить всі війська з України й визнає свою поразку у цій війні. І то, мені видається, що ті злочини, які вони вже скоїли, навіть їх уже буде достатньо для того, щоб спецтрибунал таки відбувся. Україна докладатиме для цього всіх зусиль", – наголосив Стуканов.

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Політолог впевнений, що визнання Європарламентом Росії спонсором тероризму є політичним рішенням, яке ставить "клеймо та тавро" на політичному режимові Путіна.

Визнання режиму терористичним якраз означатиме, що саме з цим режимом ЄС і країни Заходу не матимуть жодних цивілізованих стосунків. Якщо Росія хотітиме вийти на цивілізовану траєкторію, то обов'язково потрібно буде змінювати цей режим. Це теж своєрідний сигнал російським елітам щодо того, в якому напрямку їм потрібно рухатись,

– підкреслив експерт.

З його слів, динаміка санкцій, надання Україні озброєнь та рух по траєкторії із визнання Росії злочинною й терористичною країною – спадає, тому на жодні перемовини Україна не зможе йти й не погодиться.

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