У цьому Путін не схожий на українського Президента Володимира Зеленського, який постійно намагається організовувати свою комунікацію відкрито. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман.

Зверніть увагу Удар по Путіну, – Черник розповів, чому Сватове важливе для росіян

Експерт зазначив, що Путіну не вдається абстрагуватись від поразок на фронті, тому він зникає.

Це взагалі така його "чудова стратегія", тому що він "ні разу не Зеленський", який постійно з'являється і говорить про щось. Він завжди, коли є якісь труднощі – зникає і його десь немає,

– пояснив опозиціонер.

За його словами, коли у Росії підвищували пенсійний вік, глава Кремля мовчав три місяці і його взагалі не було видно.

"Коли почався "ковід" – він як Сталін: два тижні з бункера не вилазив, й ніхто його не бачив. Тож це і є його "стратегією", – додав аналітик.

Чому нічого не чути про Путіна: дивіться відео

На його думку, образ Путіна не настільки добре захищений від зовнішніх впливів, як образ війни, що має приховану небезпеку для України.

"Образ Путіна може закінчитися. Коли ЗСУ відіб'ють Крим – для Путіна це буде просто кінець. А ось концепція війни, як війни зі світом, який нібито "напав на Росію" – вона може пережити Путіна й нею може скористатися той, хто перехопить владу у нього", – резюмував Гозман.

Читайте також Ударом по Польщі Путін перевіряє НАТО: поки Альянс перевірку не пройшов, – експерт

Вас також може зацікавити – в ISW здивували несподіваними даними про Путіна: дивіться відео

Путін зник з інфопростору: що відомо