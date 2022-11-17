Відсутність реакції НАТО на інцидент може спровокувати повторення провокацій. Про це 24 каналу розповів полковник запасу, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Експерт зазначив, що у військових є таке поняття, як "перевірка на вшивість", тому Путін якраз проводить таку "перевірку" щодо НАТО та їхньої реакції.

Поки що в НАТО не пройшли цю "перевірку" – принаймні з тієї реакції, яку ми почули. Причина вибуху та вбивства поляків, якщо будь-яка комісія проведе дії на з'ясування причинно-наслідкових зв'язків – це агресія Росії та її окупація. Тоді наслідок – загибель людей, держава яких входить до НАТО,

– пояснив оглядач.

За його словами, зі всього видно, що НАТО поки що не відреагувало належним чином на такі дії. І у цьому випадку "не важливо, чия це була ракета": російська "крилата", яка одразу йшла на Польщу і яку збили, або це частина української ракети ППО, яка йшла вслід за російською.

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Водночас фахівець зауважив, що в цій історії є інший неприємний момент – що українських слідчих довго не допускають до місця інциденту.

Будь-який наш експерт у перші години скаже, що це за ракета – по воронці, елементам, що вражають, і за характером ураження. До цієї частини розслідування нас не підпускали, що викликає, як мінімум, здивування,

– додав аналітик.

На його думку, оскільки реальної реакції НАТО на інцидент не було, такого роду провокації повторюватимуться.

"Ці провокації дуже прості і їх дуже легко виконати. Якщо в маршрут будь-якої "крилатої" ракети закласти прохід уздовж кордону, то наші ЗРК відпрацюють у бік ракети, що означає – у бік інших країн. Тому я гадаю, що буде повторення", – резюмував Світан.

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