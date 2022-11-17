Отсутствие реакции НАТО на инцидент может спровоцировать повторение провокаций. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что у военных есть такое понятие, как "проверка на вшивость", поэтому Путин как раз проводит такую "проверку" относительно НАТО и их реакции.

Пока что в НАТО не прошли эту "проверку" – по крайней мере, из той реакции, которую мы услышали. Причина взрыва и убийства поляков, если любая комиссия проведет действия по выяснению причинно-следственных связей – это агрессия России и ее оккупация. Тогда следствие – гибель людей, государство которых входит в НАТО,

– объяснил обозреватель.

По его словам, по всему видно, что НАТО пока не отреагировала должным образом на подобные действия. И в этом случае "не важно, чья это была ракета": российская "крылатая", которая сразу шла на Польшу и которую сбили, или это часть украинской ракеты ПВО, последовавшей за российской.

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В то же время специалист отметил, что в этой истории есть другой неприятный момент – что украинских следователей долго не допускают к месту инцидента .

Любой наш эксперт в первые часы скажет, что это за ракета – по воронке, поражающим элементам и по характеру поражения. К этой части расследования нас не подпускали, что вызывает как минимум удивление,

– добавил аналитик.

По его мнению, поскольку реальной реакции НАТО на инцидент не последовало, такого рода провокации будут повторяться .

"Эти провокации очень просты и их очень легко выполнить. Если в маршрут любой "крылатой" ракеты заложить проход вдоль границы, то наши ЗРК отработают в сторону ракеты, что значит – в сторону других стран. Поэтому я думаю, что будет повторение" , – резюмировал Свитан.

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