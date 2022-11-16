В то же время инцидент в Польше может быть попыткой "прощупать" уязвимые места ПВО НАТО. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Эксперт отметил, что если говорить о возможности применения российских крылатых ракет, то в зависимости от модификации они могут преодолевать расстояние 2000 – 5000 километров. В то же время возникает вопрос о возможности глубины захода в пространство ПВО стран НАТО.
В ситуации с Польшей мы говорим о нескольких километрах, но этого оказалось критически недостаточно, чтобы отреагировала ПВО НАТО, в частности ЗРК "Patriot". Мы видим, как Харьков россияне обстреливают с территории Белгородской области, и наша ПВО не успевает реагировать на эту угрозу, потому что недостаточно расстояния для реакции,
– объяснил обозреватель.
По его мнению, такая же ситуация с ПВО Польши, которая тоже не может эффективно "среагировать".
"Если мы говорим о большем расстоянии – на 50 километров, то ПВО стопроцентно "отработала" этот объект, и он был бы уничтожен. Польский инцидент продемонстрировал, что ПВО НАТО на глубине нескольких километров имеет такие же уязвимые места, как и любая другая ПВО в России и Украине», – добавил аналитик.
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Он считает, что если в Польше упали именно российские ракеты, то это могло быть попыткой "прощупывания" возможностей и характеристик ПВО НАТО, поскольку у России раньше не было возможностей узнать эффективность и скорость реакции этих образцов оружия.
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Россия обстреляла ракетами Польшу: что известно
- 15 ноября польские СМИ сообщили, что в селе Пшеводов вблизи украинской границы упали две ракеты. Предварительно известно о по меньшей мере 2 погибших.
- Как сообщают пропагандистские СМИ, в минобороны России заявили, что "это открытая провокация". Оккупанты подчеркивают, что "никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было".
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Более того, Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.
- 16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российский смертоносный снаряд. По данным СМИ, такое мнение віразил и президент США Джо Байден. При этом генсек НАТО подчеркнул, что Украина не виновата в случившемся. Вина за гибель 2 человек лежит на России.
- Президент Польша и Анджей Дуда также заявил, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Мол, доказательств того, что снаряд запустили россияне – нет. Кроме того, по его словам, признаков нападения на Польшу не зафиксировали.