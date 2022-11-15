После террористического акта против страны НАТО Россия может получить катастрофические последствия. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко.

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Эксперт убежден, что обстрел Россией Польши станет предметом серьезного разговора в Генштабе НАТО, из-за чего Россия понесет серьезные потери, поскольку ответ альянса "будет сокрушительным" .

В то же время он констатировал, что если для Кремля Украина сегодня является самым главным врагом, то Польша – следующая в "списке".

В России ненависть к Польше просто тотальна, к ней какое-то особое отношение . То есть постоянно называют ее "гиеной Европы", предателями и что ее нужно уничтожить - это постоянно. В Польшу просто какая-то биологическая ненависть . На федеральных каналах это произносится постоянно и есть обвинения, что во всем виновата Польша,

– объяснил обозреватель.

По его словам, также Кремль пытается постоянно поссорить Украину с Польшей , в частности, распространяя ложь о том, что Польша якобы претендует на часть украинских территорий.

"Удар в Польше связан не с каким-то рациональным расчетом, а это просто прорвалась ненависть . Потому что с рациональной точки зрения объяснить это невозможно, зачем наносить удары по Польше. Просто надо же уметь ставить себя на место врага и пытаться понять, зачем он это делает", – убежден Яковенко.

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По его мнению, это проявление абсолютно "немотивированной и иррациональной ненависти", переполняющей россиян.

"Они не сдержались . Я думаю, что это приведет к катастрофическим последствиям для России, потому что ответ будет сильным. В НАТО действительно еще "ничего не начинали", потому что до сих пор они только предоставляли Украине оружие. Свою военную "мускулатуру" они еще демонстрировали" , – резюмировал оппозиционер.

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