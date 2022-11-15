Після терористичного акту проти країни НАТО Росія може отримати для себе катастрофічні наслідки. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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Експерт переконаний, що обстріл Росією Польщі стане предметом серйозної розмови в Генштабі НАТО, через що Росія зазнає серйозних втрат, позаяк відповідь альянсу "буде нищівною".

Водночас він констатував, що якщо для Кремля Україна сьогодні є найголовнішим ворогом, то Польща – є наступною у "списку".

У Росії ненависть до Польщі просто тотальна, до неї якесь особливе ставлення. Тобто постійно називають її "гієною Європи", зрадниками й що її потрібно знищити – це є постійно. До Польщі просто якась біологічна ненависть. На федеральних каналах це виголошується постійно і є обвинувачення, що у всьому винна Польща,

– пояснив оглядач.

За його словами, також Кремль намагається постійно посварити Україну з Польщею, зокрема поширюючи брехню про те, що Польща нібито претендує на частину українських територій.

"Удар у Польщі пов'язаний не з якимось раціональним розрахунком, а це просто прорвалася ненависть. Тому що з раціонального погляду пояснити це не можливо, навіщо завдавати ударів по Польщі. Просто треба ж вміти ставити себе на місце ворога й намагатися зрозуміти, навіщо він це робить", – переконаний Яковенко.

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На його думку, це прояв абсолютно "невмотивованої та ірраціональної ненависті", яка переповнює росіян.

"Вони не стрималися. Я думаю, що це призведе до катастрофічних наслідків для Росії, тому що відповідь буде сильною. У НАТО справді ще "нічого не починали", бо досі вони лише надавали Україні зброю. Свою військову "мускулатуру" вони ще демонстрували", – резюмував опозиціонер.

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