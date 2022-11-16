Водночас інцидент у Польщі може бути спробою "промацати" вразливі місця ППО НАТО. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Експерт зазначив, що якщо говорити про можливості застосування російських крилатих ракет, то в залежності від модифікації, вони можуть долати відстань 2000 – 5000 кілометрів. Водночас виникає питання щодо спроможності глибини заходу у простір ППО країн НАТО.
У ситуації з Польщею ми кажемо про декілька кілометрів, але цього виявилося критично недостатньо, щоб відреагувала ППО НАТО, зокрема ЗРК "Patriot". Ми бачимо, як Харків росіяни обстрілюють з території Білгородської області, й наша ППО не встигає реагувати на цю загрозу, тому що недостатньо відстані для реакції,
– пояснив оглядач.
На його думку, така ж ситуація з ППО Польщі, яка теж не може ефективно "зреагувати".
"Якщо ми говоримо про більшу відстань – на 50 кілометрів, то ППО стовідсотково "відпрацювала б" цей об'єкт і він був би знищений. Польський інцидент продемонстрував, що ППО НАТО на глибині декількох кілометрів має такі ж вразливі місця, як і будь-яка інша ППО у Росії та Україні", – додав аналітик.
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Він вважає, якщо у Польщі впали саме російські ракети, то це могло бути спробою "промацування" можливостей і характеристик ППО НАТО, бо у Росії раніше не було можливостей дізнатися про ефективність та швидкість реакції цих зразків зброї.
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Росія обстріляла ракетами Польщу: що відомо
- 15 листопада польські ЗМІ повідомили, що у в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети. Попередньо відомо про щонайменше 2 загиблих.
- Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, у міноборони Росії заявили, що "це є відкритою провокацією". Окупанти наголошують на тому, що "жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами ураження не було".
- Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.
- 16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російський смертоносний снаряд. За даними ЗМІ, такої думки дотримується і президент США Джо Байден. При цьому генсек НАТО наголосив, що Україна не винна в тому, що трапилося. Винна за загибель 2 людей лежить на Росії.
- Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Мовляв, доказів того, що снаряд запустили росіяни – немає. Крім того, за його словами, ознак нападу на Польщу не зафіксували.