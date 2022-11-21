В этом Путин не похож на украинского Президента Владимира Зеленского, который постоянно пытается организовывать свою коммуникацию открыто. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

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Эксперт отметил, что Путину не удается абстрагироваться от поражений на фронте, поэтому он исчезает.

Это вообще такая его "прекрасная стратегия", потому что он "ни разу не Зеленский", который постоянно появляется и говорит о чем-то. Он всегда, когда есть какие-то трудности – исчезает и его где-то нет,

– объяснил оппозиционер.

По его словам, когда в России повышали пенсионный возраст, глава Кремля молчал три месяца и его вообще не было видно.

"Когда начался "ковид" – он как Сталин: две недели из бункера не вылезал, и никто его не видел. Так что это и является его "стратегией", – добавил аналитик.

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По его мнению, образ Путина не столь хорошо защищен от внешних влияний, как образ войны, что имеет скрытую опасность для Украины.

"Образ Путина может развеяться. Когда ВСУ отразят Крым – для Путина это будет просто конец. А вот концепция войны, как войны с якобы "напавшим на Россию" миром – она может пережить Путина и ею может воспользоваться тот, кто перехватит власть у него", – резюмировал Гозман.

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