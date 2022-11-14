Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що у глави Кремля залишається небагато гарних варіантів щодо того, як вийти із нинішньої ситуації.

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Чи може Путін зараз погодитися на умови України

Гудков вважає, що ймовірність сценарію, за яким Путін зараз погодиться на умови України, становить 0%. Глава Кремля може піти на якісь умови лише, якщо американці скажуть йому – "все, або тебе твої ж "зливають", або ми тобі пообіцяємо гарантії безпеки в обмін на певні дії".

Тому – це єдиний спосіб для нього зберегтися, але навіть не владу. Владу він не збереже. Я не вірю в те, що Путін збереже владу, принаймні на якісь довгі періоди,

– заявив російський опозиційний політик.

Він уточнив, що під тривалим періодом мається на увазі ще декілька років перебування при владі в Російській Федерації.

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Чи можливі інші варіанти для Путіна

Гудков зауважив, що, якщо Путін підпише зараз акт капітуляції, хоч, можливо, й з іншою назвою, – то це буде кінцем його політичного сидіння в Кремлі.

А там народ наш злий, заздрісний, жорстокий. Ми ж бачимо, як вони поводиться наш, так би мовити, набрід в Україні, що називається армією. Вони не дадуть жити,

– вважає російський опозиціонер.

За його словами, у Путіна залишається лише одна дорога – попросити в американців пробачення та допомоги. Інші варіанти можливі, але фінал у них один і той самий, різниця лише в тому, що може настати трохи раніше чи пізніше. Тобто Путін може довоюватися до поразки, потім спробувати знищити всю свою еліту, замінивши на певний час своїм оточенням. Якийсь час він ще може поцарювати, а потім його ліквідують.

Тому, резюмував Гудков, у глави Кремля залишається небагато гарних варіантів того, як вийти із ситуації. Однак Путін сам себе загнав у цей капкан, ще й кришку намагається закрити. Тому все досить прагматично й дуже сумно для нього. Але світ цього чекає, мільярди людей очікують на розв'язку цих подій, бо Путін уже всіх дістав – як своїх, так і чужих.

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