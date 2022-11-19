Таку думку 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що Макрон сподівається на переговори України та Росії.

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Світ сприймає право України воювати за свої території

Клочок розповів, що у виданні CNN з'явилась публікація, мовляв, у США закінчуються певні види озброєння, які вона могла б надавати Україні. Мовляв, навіть США не готові до такої інтенсивної війни. Можливо, такі дискусії і ведуться, однак з того, що мовиться публічно, навпаки можна зробити інший висновок, що Захід допомагатиме Україні стільки, скільки треба, і світ сприймає право України воювати за свої території.

Це було промацування ґрунту, чи готові українці воювати далі, бо такої інтенсивної потужної війни в ХХІ столітті не було. Цивілізований світ розуміє, що готуватись треба потужніше,

– зазначив політичний та економічний експерт.

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Захід не готовий безпосередньо воювати з Росією

Він продовжив, що Захід не готовий безпосередньо воювати з Росією, але готовий надалі давати зброю України. Щодо вичерпаності фінансів Заходу, то слід сказати, що їхня допомога сумарно ще не досягла трильйона. Свого часу на боротьбу з коронавірусом було виділено понад 20 трильйонів.

"Я бачу більше спекуляцій не з боку Західних наших партнерів, а швидше з боку Росії. Поява таких публікацій у ЗМІ може бути ініційована й урешті-решт проплачена тими ж росіянами. Висмикується контекст, дещо вставляється, й воно потрапляє в інформаційне поле", – зауважив Клочок.

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