Кабинет министров Украины разрешил на время карантина сдвинуть начало рабочего дня в отдельных сферах и отраслях. Это придумали для того, чтобы избежать скопления пассажиров в общественном транспорте в часы пик.

Как теперь можно изменить часы работы

Решение об изменении времени начала рабочего дня Кабмин принял на своем заседании 17 июня, пишет 24 канал. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что подобные решения ранее вводили некоторые страны Европы.

Важно Карантин в Украине продолжат до 31 июля

Это делается, чтобы растянуть во времени часы пик, когда массы людей в одно время движутся на работу и загружают общественный транспорт. В Украине также часы начала работы теперь будут растянуты от 8 до 10 утра и более поздних часов,

– сказал Шмыгаль.

Также правительство рекомендовало на время карантина обеспечить для работников дистанционный пункт работы или гибкий график, предусматривающий:

фиксированное время, в течение которого человек обязательно должен присутствовать на рабочем месте;

измененное время, в течение которого работник по своему усмотрению будет определять периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности своего рабочего времени.

Кому можно менять время выхода на работу:

Решение по изменению рабочего графика касается государственных структур:

центральных и местных органов исполнительной власти,

предприятий,

учреждений и организаций.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что для уменьшения количества пассажиров в транспорте органы местного самоуправления совместно с Мининфраструктуры должны увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.

Рекомендации по перевозке пассажиров в транспорте / Инфографика 24 канала