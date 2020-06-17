Правительство придумало, как разгрузить транспорт в час пик: что и кому разрешили
Кабинет министров Украины разрешил на время карантина сдвинуть начало рабочего дня в отдельных сферах и отраслях. Это придумали для того, чтобы избежать скопления пассажиров в общественном транспорте в часы пик.
Как теперь можно изменить часы работы
Решение об изменении времени начала рабочего дня Кабмин принял на своем заседании 17 июня, пишет 24 канал. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что подобные решения ранее вводили некоторые страны Европы.
Важно Карантин в Украине продолжат до 31 июля
Это делается, чтобы растянуть во времени часы пик, когда массы людей в одно время движутся на работу и загружают общественный транспорт. В Украине также часы начала работы теперь будут растянуты от 8 до 10 утра и более поздних часов,
– сказал Шмыгаль.
Также правительство рекомендовало на время карантина обеспечить для работников дистанционный пункт работы или гибкий график, предусматривающий:
- фиксированное время, в течение которого человек обязательно должен присутствовать на рабочем месте;
- измененное время, в течение которого работник по своему усмотрению будет определять периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности своего рабочего времени.
Кому можно менять время выхода на работу:
Решение по изменению рабочего графика касается государственных структур:
- центральных и местных органов исполнительной власти,
- предприятий,
- учреждений и организаций.
Ранее главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что для уменьшения количества пассажиров в транспорте органы местного самоуправления совместно с Мининфраструктуры должны увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.
Рекомендации по перевозке пассажиров в транспорте / Инфографика 24 канала