Кабінет міністрів України дозволив на час карантину зсунути початок робочого дня в окремих сферах і галузях. Це придумали для того, аби уникнути скупчення пасажирів в громадському транспорті в години пік.

Як тепер можна змінити години роботи

Рішення про зміну часу початку робочого дня Кабмін прийняв на своєму засіданні 17 червня, пише 24 канал. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що схожі рішення раніше запроваджували деякі країни Європи.

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Це робиться, щоб розтягнути в часі години пік, коли маси людей в один час рухаються на роботу і завантажують громадський транспорт. В Україні також години початку роботи тепер будуть розтягнуті від 8 до 10 ранку і пізніших годин,

– сказав Шмигаль.

Також уряд рекомендував на час карантину забезпечити для працівників дистанційний пункт роботи або гнучкий графік, що передбачатиме:

фіксований час, протягом якого людина обов’язково має бути присутньою на робочому місці;

змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд буде визначати періоди роботи в межах встановленої норми тривалості свого робочого часу.

Кому можна змінювати час виходу на роботу:

Рішення щодо зміни робочого графіку стосується державних структур:

центральних і місцевих органів виконавчої влади,

підприємств,

установ та організацій.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко розповів, що для зменшення кількості пасажирів у транспорті органи місцевого самоврядування разом з Мінінфраструктури мають збільшити кількість транспортних засобів на міських, приміських, міжміських та інших маршрутах загального користування.



Рекомендації щодо перевезення пасажирів у транспорті / Інфографіка 24 каналу