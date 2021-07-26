Многие семьи на Кубе – в отчаянии. Они рассказывают, что не видели своих родных с начала протестов и просят предоставить какую-либо информацию.
Заметьте В Бразилии состоялись масштабные протесты с требованием импичмента президента
Юристы из Cubalex заявили: большинство пропавших, очевидно, задержали и уже успели осудить. Среди них есть дети.
Пресс-секретарь Центра за свободную Кубу, который базируется в Вашингтоне, Джаннисет Риверо заявила, что этим людям даже не оказали помощь юристов. По словам чиновницы, задержания на Кубе продолжаются.
На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы – незаконны, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых,
– отметила Риверо.
В то же время чиновница отметила, что протесты могут положительно повлиять на будущее Кубы. Риверо отметила: власть испугалась митингующих, поэтому старается их остановить.
Протесты на Кубе: главное
- Массовые протесты на Кубе вспыхнули 11 июля 2021 года.
- Населения возмущено экономическим кризисом и недостаточным уровнем борьбы с коронавирусом. Протестующие заявили о крайне медленных темпах вакцинации и дефиците лекарств.
- Между тем президент страны Мигель Диас-Канель отрицал протесты. Он заявил, что сообщения о недовольстве населения – это выдумки.
- Из-за подавления массовых протестов США
- против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миера, а также – спецподразделения министерства внутренних дел страны.