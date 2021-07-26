Багато сімей на Кубі – у розпачі. Вони розповідають, що не бачили своїх рідних від початку протестів і просять надати хоч якусь інформацію.

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Юристи з Cubalex заявили: більшість зниклих, вочевидь, затримали і вже встигли засудити. Серед них є підлітки.

Прессекретарка Центру за вільну Кубу, який базується у Вашингтоні, Джаннісет Ріверо заявила, що цим людям навіть не надали допомогу юристів. За словами посадовиці, затримання на Кубі тривають.

На Кубі немає верховенства закону. Ці судові процеси – незаконні, і сім'ї навіть не змогли побачити обвинувачених,

– наголосила Ріверо.

Водночас посадовиця зауважила, що протести можуть позитивно вплинути на майбутнє Куби. Ріверо наголосила: влада злякалася мітингувальників, тому намагається їх зупинити.

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