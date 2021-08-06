По информации издания, глава правительства получил ранения, когда пытался пройти через толпу протестующих.
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Ранили премьер-министра Сент-Винсент и Гренадин
В сети также опубликовали фото Гонсалвеша в окровавленной рубашке. Впоследствии ему оказали первую помощь в больнице. По предварительной информации, травму премьер-министр получил потому что один из протестующих бросил в него твердый предмет.
Кроме него, пострадал еще 1 протестующий.
Ранили премьер-министра Сент-Винсент и Гренадин / Фото News784
Причины протестов в стране
- Люди вышли на протест из-за поправок в законодательстве о здравоохранении.
- Согласно изменениям, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от коронавируса.
- Против новых законодательных требований выступает ряд профсоюзов. Они убеждены, что поправки нарушают фундаментальные права граждан.
Что известно о Сент-Винсент и ГренадинЭто – государство в южной части Карибского моря, расположено на большом острове Сент-Винсент и ряде мелких островов.
В Сент-Винсент и Гренадин ранили премьера: смотрите карту