По информации издания, глава правительства получил ранения, когда пытался пройти через толпу протестующих.

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Ранили премьер-министра Сент-Винсент и Гренадин

В сети также опубликовали фото Гонсалвеша в окровавленной рубашке. Впоследствии ему оказали первую помощь в больнице. По предварительной информации, травму премьер-министр получил потому что один из протестующих бросил в него твердый предмет.

Кроме него, пострадал еще 1 протестующий.



Ранили премьер-министра Сент-Винсент и Гренадин / Фото News784

Причины протестов в стране

Люди вышли на протест из-за поправок в законодательстве о здравоохранении.

Согласно изменениям, ряд категорий госслужащих должны пройти обязательное вакцинирование от коронавируса.

Против новых законодательных требований выступает ряд профсоюзов. Они убеждены, что поправки нарушают фундаментальные права граждан.

Что известно о Сент-Винсент и Гренадин Это – государство в южной части Карибского моря, расположено на большом острове Сент-Винсент и ряде мелких островов.

В Сент-Винсент и Гренадин ранили премьера: смотрите карту