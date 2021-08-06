За інформацією видання, глава уряду отримав поранення, коли намагався пройти через натовп учасників протесту.

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Поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін

У мережі також опублікували фото Гонсалвеша у закривавленій сорочці. Згодом йому надали першу допомогу в лікарні. За попередньою інформацією, травму прем'єр-міністра спричинило те, що один із протестувальників кинув у нього твердий предмет.

Окрім нього, постраждав ще 1 протестувальник.


Поранили прем'єр-міністра Сент-Вінсент і Гренадін / Фото News784

Причини протестів у країні

  • Люди вийшли на протест через поправки до законодавства про охорону здоров'я.
  • Відповідно до змін, низка категорій держслужбовців повинні пройти обов'язкове вакцинування від коронавірусу.
  • Проти нових законодавчих вимог виступають низка профспілок. Вони переконані, що поправки порушують фундаментальні права громадян.

Що відомо про Сент-Вінсент і Гренадіни

Це – держава в південній частині Карибського моря, розташована на великому острові Сент-Вінсент і низці дрібніших островів.

У Сент-Вінсент і Гренадінах поранили прем'єра: дивіться карту