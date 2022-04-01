Как заявили представители Оперативного командования "Юг", поражение этих объектов может представлять опасность для гражданского населения.

Важно Оккупанты нанесли удар 3 ракетами в Одесском районе: есть пострадавшие

Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты.

Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия уточняются,

– говорится в сообщении.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что россияне ударили "Искандерами" с территории оккупированного Крыма. По словам Марченко, в результате авиаудара есть пострадавшие. В настоящее время информация уточняется.

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