Як заявили представники Оперативного командування "Південь", ураження цих об'єктів може нести небезпеку цивільному населенню.
Важливо Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі
Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти.
Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються,
– мовиться у повідомленні.
Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що росіяни вдарили "Іскандерами" з території окупованого Криму. За словами Марченка, внаслідок авіаудару є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.
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