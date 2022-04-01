Як заявили представники Оперативного командування "Південь", ураження цих об'єктів може нести небезпеку цивільному населенню.

Важливо Окупанти здійснили удар 3 ракетами в Одеському районі: є постраждалі

Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти.

Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються,

– мовиться у повідомленні.

Раніше голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що росіяни вдарили "Іскандерами" з території окупованого Криму. За словами Марченка, внаслідок авіаудару є постраждалі. Наразі інформація уточнюється.