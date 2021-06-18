Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика". После начала цикла материалов Дениса Бигуса он заинтересовался ролью Медведчука в событиях 2013 – 2014 годов.

Больше здесь Тесно общался с Януковичем: роль Медведчука в период кровавых событий Майдана

От собственных источников ему удалось узнать некоторые шокирующие подробности последних дней правления Януковича, которые имеют общественно значимую ценность.

Предыстория

В частности, осенью 2013 года Украина вела активные переговоры о подписании договора об ассоциации с Евросоюзом. Однако в последний момент Янукович отказался и взял 3 миллиарда долларов в кредит в России. Тогда на центральной площади Киева собрались протестующие – так начался Евромайдан, который со временем перерос в Революцию Достоинства.

И параллельно с этим начался новый этап жизни у Януковича. В его телефонной трубке буквально поселился Виктор Медведчук,

– сказал Лещенко.

Так, следствие по делу Майдана установило, что после начала протестов в конце ноября 2013 года Янукович начал активно коммуницировать с Виктором Медведчуком.

Разговоры Януковича и Медведчука

Журналист отметил, что Медведчук использовал исключительно российский номер телефона, надеясь, что его не запишут. Янукович же связывался с ним как через украинский номер, так и через российский, который у него также оказался.

"Следствие установило 54 телефонных созвонов между Януковичем и Медведчуком за весь период Революции Достоинства с ноября 2013 по февраль 2014. А сколько раз они виделись лично во время тех революционных событий – неизвестно", – отметил Лещенко.

Более того, дворец Януковича в Межигорье находился в 10 минутах езды от дворца Медведчука, который расположен на землях бывшей государственной резиденции "Пуща Водица". Причем, когда Медведчука допрашивали по делу о расстрелах на Майдане, он не смог назвать причину этих регулярных контактов с Януковичем.

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