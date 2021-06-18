У своєму серіалі-розслідуванні Денис Бігус проаналізував записи телефонних розмов головного проросійського лобіста в українській політиці Віктора Медведчука, який зараз перебуває під домашнім арештом після звинувачень у державній зраді.

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Ці записи, зробили українські спецслужби, починаючи з 2014 року. Вони повідомляють багато нового про Медведчука й методи його роботи. Він виявився набагато менш впливовим у Росії, ніж той імідж, який Медведчук намагався "продавати" українському суспільству.

Щоби потрапити на зустріч до президента Росії та свого кума Володимира Путіна, Медведчук мусив тижнями перебувати "в листі очікування" й навіть їхати на Далекий Схід. При цьому, Медведчук спілкувався з найближчими соратниками Путіна — Владиславом Сурковим і Дмитром Козаком, а також бойовиками маріонеткового режиму Росії на окупованому Донбасі.

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Медведчук домагався цілей, посилаючись на Порошенка

Медведчук домагався різних цілей, як у бізнесі, так і в політиці, постійно посилаючись на домовленості з тодішнім президентом Петром Порошенком. Тобто, по факту, мандат Медведчука від попередньої української влади виявився набагато ширшим, ніж це артикулювати раніше.



Порошенко та Медведчук / Колаж 24 каналу

Прибрав до рук трубу

Адже Петро Порошенко, бувши президентом, залучив Медведчука начебто для обміну військовополоненими — та прикривався при цьому пропозицією канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Насправді ж, Медведчук за підтримки Порошенко відновив свій бізнес-вплив і прибрав до рук дизельну трубу, яка дозволила йому контролювати половину ринку України.

Сам Порошенко не просто був у курсі, але й доручав Кононенку регулярно перевіряти, скільки дизелю прокачали люди Медведчука — можливо, для того, щоби знати свою частку в цьому грошовому потоці.

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Роль Януковича

Однак мало хто знає, що Порошенко був не єдиним президентом України, яким він вміло маніпулював і домагався своїх цілей. Останні місяці правління попередника Порошенка втікача Віктора Януковича теж пройшли в активних консультаціях із Медведчуком.



Віктор Янукович / Фото Getty Images

Він виступав як проксі російського впливу в ході Революції Гідності, яка закінчилася масовими вбивствами на київському Майдані.

Роль Медведчука в період Майдану

Після початку циклу матеріалів Бігуса я зацікавився роллю Медведчука в подіях 2013 –2014 років. Від своїх джерел мені вдалося дізнатися деякі шокуючі подробиці останніх днів Януковича, які мають суспільно значущу цінність.

Восени 2013 року Україна вела активні переговори про підписання договору про асоціацію з Євросоюзом. Однак в останній момент Янукович відмовився та взяв 3 мільярди доларів у кредит у Росії. На центральній площі Києва зібралися протестуючі — так почався Євромайдан, який із часом переріс у Революцію Гідності.



Революція Гідності / Фото з Музею Революції Гідності

І паралельно з цим починається новий етап життя у Януковича. У його телефонній трубці буквально оселився Віктор Медведчук. Так, слідство в справі Майдану встановило, що після початку протестів у кінці листопада 2013 року Янукович почав активно комунікувати з Віктором Медведчуком.

Медведчук використовує виключно російський номер телефону, сподіваючись, що його не запишуть. Янукович же зв'язувався з ним як через український номер, так і через російський, який у нього також виявився.

Слідство встановило 54 телефонних зідзвону між Януковичем і Медведчуком за весь період Революції Гідності з листопада 2013 по лютий 2014. А скільки разів вони бачилися особисто під час тих революційних подій — невідомо.

Палац Януковича Межигір'я перебував за десять хвилин їзди від палацу Медведчука, який розташований на землях колишнього державної резиденції "Пуща Водиця". При чому, коли Медведчука допитували в справі про розстріли на Майдані, він не зміг назвати причину цих регулярних контактів із Януковичем.

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Розмова між Коломойським та Суркісом

Дуже цікаві подробиці випливають із перехопленої телефонної розмови між Ігорем Коломойським та Ігорем Суркісом. Коломойський казав Суркісу, що саме Медведчук начебто "накрутив" найближчого соратника Януковича Андрія Клюєва, щоби той влаштував силовий розгін Майдану.

По контексту, Коломойський і Суркіс-молодший обговорювали, як під час Революції Гідності протестувальники заблокували в'їзд до київського будинку Медведчука. І Медведчук просив Суркіса подзвонити братам Клюєвим.

Під час розстрілів на Майдані, Янукович говорив із Медведчуком

Також слідство встановило, що Янукович не спав під час трагічної розв'язки на Майдані, коли спеціальні підрозділи поліції влаштували масове вбивство Небесної сотні. У ці години Янукович був в активній телефонній комунікації з російським номером Медведчука, а також:

з міністром внутрішніх справ Захарченком;

керівником СБУ Якименком;

главою адміністрації президента Клюєвим.

Усі вони, крім Медведчука, втекли слідом за Януковичем у Росію.

Тому, з огляду на те, що Янукович постійно перебував із Медведчуком у режимі спілкування, він міг у будь-який момент зупинити масові вбивства. А значить, якби умислом Януковича не був розстріл людей, то цієї трагедії б не сталося.

Який був план у Януковича й до чого його штовхав Медведчук під час Майдану, так і не вдалося встановити. Але можна припустити з високою долею вірогідності, що обговорювали вони заготовлені для України сценарії Кремля. Судячи з усього, Росія, скориставшись загостренням ситуації в Україні, планувала розколоти країну й поставити на чолі однієї з її частин свій маріонетковий квазірежим.

Азаров "на килимі" в Путіна

На це вказує ще одна дивна подія. 18 лютого 2014 роки вже відставлений прем'єр-міністр Микола Азаров літав на таємну зустріч до Володимира Путіна, яка відбулася в його резиденції між Москвою й Санкт-Петербургом.



Азаров та Путін / Фото ЕРА

Можливим місцем переговорів був Валдай, де за місяць до цього побував із секретною місією й сам президент Янукович. У ті буремні останні дні правління Януковича літак з Азаровим прилетів до Санкт-Петербурга, після чого, відповідно до свідчень його охорони, колишній прем'єр був на окремому автомобілі доставлений у невідоме місце, де провів тривалий час окремо від охорони.

Після закінчення переговорів Азарова доставили в аеропорт, але вже не Санкт-Петербурга, а Москви.

Під час зустрічі відбувалась операція зі звільнення профспілок

Примітно й те, що Медведчук зв'язувався з Януковичем перед польотом Азарова до Путіна. А коли їх зустріч почалася, водночас почалася спецоперація зі звільнення від протестуючих Будинку профспілок на Майдані.



Будинок профспілок / Фото "Слово і діло"

За версією слідства, уже тоді з Путіним погоджували проведення спеціального з'їзду "сепаратистів" у Харкові. Як один зі сценаріїв, вони повинні були перенести органи управління державою в першу столицю України, і не дарма після зустрічі з Путіним на Валдаї Азаров теж полетів до Харкова.

Проєкт "Новоросія"

Інший сценарій передбачав глибшу дезінтеграцію України аж до того, щоб у зв'язку з заворушеннями в Києві оголосити в Харкові про спеціальний режим самоврядування на території областей сходу та півдня України.

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Тобто проєкт "Новоросія" не мав обмежитися тільки Донбасом. На ймовірність цього сценарію вказувало й те, що з'їзд у Харкові прилетіла велика делегація з Росії, включно з віцеспікерів Держдуми. Щоправда, коли Янукович прибув до Харкова, то зрозумів, що ситуація на місці відрізняється від тих звітів, які надавались йому як президенту.

Кернес відмовився від сценарію Януковича

Ніхто не міг гарантувати безпеку тодішнього президента. А неформальний господар Харкова, нині покійний Геннадій Кернес, — відмовився грати в сценарій Януковича. Розуміючи, що план перенесення органів управління з Києва до Харкова провалюється, насамперед Янукович полетів до Ріната Ахметова в Донецьк.

Вони провели за розмовою безсонну ніч. Але Ахметов, розуміючи, що Янукович став дуже токсичним, вирішує зректися нього. Тільки після цього почав розгортатися сценарій втечі Януковича в Росію за допомогою військової спецоперації.

Стосунок Наливайченка

Ще один несподіваний сюжетний поворот трапиться вже після зміни влади в Україні. Коли почалось розслідування подій на Майдані, то прокурори звернулися до СБУ з проханням встановити актуальну інформацію про адреси й телефони Медведчука.

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Однак це доручення так і не буде виконано. А неформально це пояснили тим, що заборона працювати по Медведчуку виходить від тодішнього глави СБУ Валентина Наливайченка.

Ще через кілька років стало відомо, що Наливайченко як глава СБУ у 2015 році здійснював неодноразові таємні польоти з Медведчуком у Росію на його приватному літаку.

Я переконаний, що нинішня справа Медведчука не повинна обмежуватися лише епідозом переоформлення власності в Криму. Слідство має прийти й до визначення ролі Медведчука в подіях Майдану. А це означає, що справа про державну зраду може виявитися для нього не останньою.