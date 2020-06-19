В выпуске программы "Есть вопросы" за 19 июня – фракция Зеленского лишила летнего иммунитета правительство Дениса Шмыгаля. Произошло это буквально за несколько недель до того, как сам парламент теряет годовой иммунитет. Таким образом и Верховная Рада, и Кабмин получили "последнее предупреждение".

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Вакарчук таки покинет парламент. Поскольку в Раде, хотя и несколько ограничено, но все же действует императивный мандат, освободить его от депутатства сможет сама фракция "Голос".