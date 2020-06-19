У випуску програми "Є питання" за 19 червня – фракція Зеленського позбавила річного імунітету уряд Дениса Шмигаля. Відбулося це буквально за кілька тижнів до того, як сам парламент втрачає річний імунітет. Таким чином і Верховна Рада, і Кабмін отримали "останнє попередження".

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Вакарчук таки покине парламент. Оскільки в Раді, хоч і дещо обмежено, але все ж діє імперативний мандат, звільнити його від депутатства зможе сама фракція "Голос".