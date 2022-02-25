Так, военнослужащий Нацгвардии в эти трудные времена сделал предложение любимой, и девушка на предложение выйти за него замуж согласилась.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

О волшебном признании стало известно из соцсетей. Во время переписки с девушкой военный написал, что любит ее, и предложил выйти за него замуж, когда закончится война.

Девушка ответила, что любит его и конечно выйдет за него замуж.



Военный сделал предложение девушке / скриншот переписки

"Мы молимся за каждого украинского защитника, за их здоровье и бесценную жизнь", – написали в МВД.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!