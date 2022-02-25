Так, военнослужащий Нацгвардии в эти трудные времена сделал предложение любимой, и девушка на предложение выйти за него замуж согласилась.
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О волшебном признании стало известно из соцсетей. Во время переписки с девушкой военный написал, что любит ее, и предложил выйти за него замуж, когда закончится война.
Девушка ответила, что любит его и конечно выйдет за него замуж.
Военный сделал предложение девушке / скриншот переписки
"Мы молимся за каждого украинского защитника, за их здоровье и бесценную жизнь", – написали в МВД.