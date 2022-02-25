Так, військовослужбовець Нацгвардії в ці важкі часи освідчився коханій, і дівчина на пропозицію вийти за нього заміж погодилася.
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Про чарівне освітчення стало вдіомо з соцмереж. Під час листування з дівчиною військовий написав, що любить її і запропонував вийти за нього заміж, коли закінчиться війна.
Дівчина відповіла, що кохає його і звісно вийде за нього заміж.
Військовий освідчився дівчині / Скріншот листування
"Ми молимось за кожного українського захисника, за їхнє здоров‘я та безцінне життя", – написали в МВС.