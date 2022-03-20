Во время военного положения информационная политика будет реализовываться путем объединения всех общенациональных телеканалов. Об этом говорится в указе президента за 19 марта.

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Программное заполнение этих каналов состоит в большей степени из информационных либо информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации. Речь идет о круглосуточном информационном марафоне "Единые новости #UАразом".