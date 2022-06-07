Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, возобновление экспорта украинского зерна – это тот вопрос, над которым работают каждый день.

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Вопрос экспорта украинского зерна имеет высокий приоритет

Прайс отметил, что Госдеп США ежедневно работает над вопросом возобновления экспорта украинского зерна, ведь оно является одним из приоритетных.

Последствия действий России ограничиваются не только тем, что она делает внутри Украины, но и по всему миру, включая страны Африки – как Северную Африку, так и Африку к югу от Сахары. Они действительно взяли на себя основное бремя,

– добавил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Украина до российского вторжения была житницей для всего мира. Она производила экспорт и пшеницы, и удобрений. В то же время у страны-агрессорки также есть потенциал для экспорта своей пшеницы, удобрений, других пищевых продуктов. Поэтому в США очень обдуманно подошли к разработке санкционной политики.

"В отличие от того, что выдвигает Российская Федерация, в нашей политике санкций очень прозрачные и четко очерченные меры, чтобы гарантировать, что мы не делаем ничего, что ограничивает возможности России экспортировать продовольствие и удобрение", - добавил Прайс.

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От переговоров России и Турции не ожидают прорывов по вопросу возобновления экспорта

Лавров 8 июня посетит Турцию. Во время этой встречи, по всей вероятности, будут обсуждаться гарантии безопасности "зернового коридора" из Украины. Однако Прайс отметил, что не знает, будут ли какие-то прорывы на этот счет.

"Я не знаю, стоит ли ожидать прорывов. Конечно, мы будем внимательно следить. После этого визита мы поговорим с нашими турецкими союзниками", – отметил спикер Госдепа США.

Он добавил, что Соединенные Штаты придерживаются политики "ничего об Украине без Украины. Также США поддерживают все дипломатические усилия, тщательно и тесно координируемые с Украиной, по увеличению украинского экспорта пищевых продуктов и удобрений на мировой рынок.

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