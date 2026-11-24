В ходе рассмотрения дела большинство членов Рады отклонили жалобу бывшего заместителя председателя Окружного административного суда Киева на решение дисциплинарной палаты о его отстранении. Об этом со ссылкой на собственные источники в ведомстве сообщили "Схемы". Таким образом, предварительный вердикт о наказании официально оставлен в силе.

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Почему бывший судья остался без выплат

Еще три года назад Евгений Аблов пытался уйти в отставку по собственному желанию, что гарантировало бы ему ежемесячное пожизненное содержание за счет государственного бюджета.

Поскольку его уволили за дисциплинарное нарушение, такого права он теперь лишен.

Недавно вокруг него разразился еще один публичный скандал.

Журналисты выяснили, что фигурант устроил конфликт в одесском заведении именно в то время, когда официально находился "на лечении", чтобы затянуть рассмотрение своего дисциплинарного дела в ВСП.

Участие в делах Майдана и пленки НАБУ

Евгений Аблов фигурировал в ряде резонансных событий последнего десятилетия. В декабре 2013 года именно он вынес судебное решение, обязывающее спецназовцев силой разогнать участников Революции достоинства на Майдане Независимости.

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Уже в 2017 году он признал законной процедуру закупки так называемых "рюкзаков Авакова", что помогло сыну тогдашнего главы МВД избежать ответственности.

Кроме того, детективы НАБУ подозревают бывшего судью в попытках захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и самим Высшим советом правосудия.

Судья также фигурировал в записях прослушивания, где обращался к руководителю ОАСК Павлу Вовку со словами: " "Шеф, давай что-нибудь устроим" ".

По данным журналистских расследований, фигурант мог играть важную роль и в планах Кремля по "легализации" статуса Виктора Януковича в случае захвата Киева российской армией.