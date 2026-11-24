Під час розгляду справи більшість членів ради відхилили скаргу ексзаступника голови Окружного адмінсуду Києва на рішення дисциплінарної палати про його відсторонення. Про це з посиланням на власні джерела у відомстві повідомили "Схеми". Таким чином, попередній вердикт про покарання офіційно залишили чинним.

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Чому екссуддя залишився без виплат

Ще три роки тому Євгеній Аблов намагався піти у відставку за власним бажанням, що гарантувало б йому щомісячне довічне утримання коштом державного бюджету.

Оскільки його звільнили через дисциплінарне порушення, такого права він тепер позбавлений.

Нещодавно навколо нього спалахнув іще один публічний скандал.

Журналісти з'ясували, що фігурант влаштував конфлікт в одеському закладі саме в той час, коли офіційно перебував "на лікуванні", щоб затягувати розгляд своєї дисциплінарної справи у ВРП.

Участь у справах Майдану та плівки НАБУ

Євгеній Аблов фігурував у низці резонансних подій останнього десятиліття. У грудні 2013 року саме він ухвалив судове рішення, яке зобов'язало спецпризначенців силою розігнати учасників Революції Гідності на Майдані Незалежності.

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Уже у 2017 році він визнав законною процедуру закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", що допомогло сину тодішнього очільника МВС уникнути відповідальності.

Крім того, детективи НАБУ підозрюють колишнього суддю у спробах захоплення державної влади шляхом контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів та самою Вищою радою правосуддя.

Суддя також фігурував на записах прослуховування, де звертався до керівника ОАСК Павла Вовка зі словами: "Шеф, давай шото учудим".

За даними журналістських розслідувань, фігурант міг відігравати важливу роль і в планах Кремля з "легалізації" статусу Віктора Януковича у разі захоплення Києва російською армією.