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ВРУ начала работу: в парламенте рассмотрят законопроект о блокировании сайтов

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В Верховной Раде стартует первый день полноценной работы в сессионном зале. Полные сил после длительных каникул, сегодня народные избранники уже имеют немало работы. Будут работать и на пленарном заседании, и в комитетах. В частности, комитет по вопросам информатизации и связи рассмотрит законопроект, который облегчит процедуру блокирования сайтов.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондент Анастасия Крымова.

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Сначала депутаты примут повестку дня этой сессии. Далее они должны рассмотреть блок вопросов интеллектуальной собственности. На повестке дня нет таких важных вопросов как обновление ЦИК или второе чтение законопроекта относительно изменений в избирательное законодательство. Однако стоит напомнить, что в конце прошлой сессии Андрей Парубий обещал с этих вопросов начать работу 9-й сессии Парламента.

Также 4 сентября должен пройти комитет, на котором рассмотрят законопроект о блокировании сайтов. "Если любой сайт опубликовал то, что не понравилось политикам, и что представляет угрозу нацбезопасности страны, они могут на некоторое время, до двух суток, этот сайт заблокировать без решения суда или других правоохранительных органов", – пояснила корреспондент.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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