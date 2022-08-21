Работники военкоматов могут вручать повестки на блокпостах. Юристы объяснили, что это вполне привычная процедура, а вручение повестки не означает незамедлительную службу в ВСУ.

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Вручение повесток на блокпостах: что нужно знать

Юристы напоминают – вручение повестки не означает немедленной мобилизации и отправки на передовую. Повестка – это, прежде всего, обычная проверка учетных данных и определение пригодности к военной службе.

Вручение повестки на блокпоста вполне законно, равно как и в общественных заведениях, в домах, на рабочих местах и т.д. Выдавать повестки могут только работники территориального центра комплектования или представители органов местного самоуправления. Сотрудники полиции и терробороны могут только сопровождать этих лиц.

"В случае неявки лица по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в военное время, на него может быть наложен штраф от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен), а Национальная полиция имеет право задержать военнообязанного при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и принудительно доставить в территориальный центр комплектования", – сказали юристы.

За уклонение от призыва и службы по призыву в Украине предусмотрена уголовная ответственность, наказание составляет заключение на срок от трех до пяти лет.

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