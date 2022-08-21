Працівники військкоматів можуть вручати повістки на блокпостах. Юристи пояснили, що це цілком звична процедура, а вручення повістки не означає негайну службу в ЗСУ.

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Вручення повісток на блокпостах: що потрібно знати

Юристи нагадують – вручення повістки не означає негайної мобілізації та відправлення на передову. Повістка – це насамперед звичайна перевірка облікових даних та визначення придатності до військової служби.

Вручення повістки на блокпосту цілком законне, так само як і громадських закладах, у будинках, на робочих місцях тощо. Видавати повістки можуть лише працівники територіального центру комплектування або представники органів місцевого самоврядування. Працівники поліції та тероборони можуть лише супроводжувати цих осіб.

"У разі нез’явлення особи за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у воєнний час, на неї може бути накладено штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень), а Національна поліція має право затримати військовозобов'язаного при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та примусово доставити до територіального центру комплектування", – сказали юристи.

За ухилення від призову та від служби за призовом в Україні передбачена кримінальна відповідальність, покарання складає ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

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