Если человек проигнорирует повестку и не явится за ней в указанные сроки, его оштрафуют.

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Когда повестка, отправлена по почте, считается врученной

С 17 июля повестки могут присылать гражданам почтовым отправлением. Надлежащим подтверждением оповещения таким образом является:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных.

Справка: Повестка – это вызов в ТЦК с целью: взятия на воинский учет, прохождения ВВК для определения пригодности, уточнения персональных данных, призыв на военную службу и дальнейшее отправление к местам ее прохождения.

К слову, если человек не явится по повестке, то ему грозит штраф. За первое правонарушение с граждан взыщут от 17 000 до 25 000 гривен, а с должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен. Кроме этого, суд может ограничить право на управление транспортным средством.

После неполучения двух повесток ТЦК может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание. Это означает, что участковый работник полиции имеет право приехать по последнему известному адресу, если человек там находится.