Якщо людина проігнорує повістку і не з'явиться за нею у вказані строки, її оштрафують.
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Коли повістка, надіслана поштою, вважається врученою
З 17 липня повістки можуть надсилати громадянам поштовим відправленням. Належним підтвердженням оповіщення в такий спосіб є:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;
- день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних.
До слова, якщо людина не явиться за повісткою, то їй загрожує штраф. За перше правопорушення з громадян стягнуть від 17 000 до 25 000 гривень, а з посадовців та юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень. Окрім цього, суд може обмежити право на керування транспортним засобом.
Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися в поліцію з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там перебуває.