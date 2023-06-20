Руководитель прессслужбы ЛОТЦК и СП Мария Левко рассказала, могут ли мужчинам вручать повестки из-за родственников. По ее словам, чтобы вручить повестку, прежде всего, необходимо установить лицо, которому она вручается.

Смотрите также Мобилизация в Украине продолжается: можно ли обжаловать повестку в суде

"В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу. Такими уполномоченными лицами являются представители Национальной полиции Украины", – отметила Мария Левко.

Важно! Повестка должна быть вручена лично военнообязанному. То есть никакого вручения повесток через третьих лиц, будь то родственники, соседи – не предусмотрено законом.

Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись,

– добавила представительница ТЦК.

Она также отметила, что вручение повестки не означает, что человек сразу же отправится на учебу или на фронт. Это, прежде всего, делается для уточнения учетных данных.

Мобилизация в Украине: последние новости